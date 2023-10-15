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Hamas’tan İsrail’e denizden sızma girişimi anı kamerada

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İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas’ın İsrail’e denizden sızma girişimlerine ilişkin görüntüleri paylaştı.

İsrail-Filistin çatışması 8’inci günde devam ediyor. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bugün İsrail’e denizden sızma girişiminde bulundu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından paylaşılan görüntülerde, İsrail güçlerinin el-Kassam Tugayları’yla çatıştığı ve el bombası kullandığı görüldü. IDF tarafından çatışmaya ilişkin yapılan açıklamada, “İsrail Donanması Snapir Birimi, deniz yoluyla İsrail’e sızmak için kıyı şeridine doğru gelen teröristlere ateş açtı. Askerler, çok sayıda teröristin sahil şeridine ulaşmasını engelleyerek etkisiz hale getirdi” ifadeleri kullanıldı.

Etiketler hamas fiistin israil denizden sızma sızma girişimi
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