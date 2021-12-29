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Hapishanede twerk şovu infial yarattı!

Hapishanede twerk şovu infial yarattı!

Brezilya'da bir hapishanede kaydedilen görüntüler ülkeyi karıştırdı. Noel kutlaması için hapishanede gösteri yapan kadınlar, mahkumlara twerk yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından olayda parmağı olduğu belirlenen 3 mahkum başka hapishaneye sevk edildi.

Brezilya'daki kamu hapishanesinde meydana gelen olay, ülkede infial yarattı. Goiana kentindeki hapishanede cezalarını çeken mahkumlar, Noel bayramı ve yeni yıl kutlamaları kapsamında bir parti düzenledi. Ancak mahkumların partiye çağırdığı 2 kadına twerk dans yaptırdığı ortaya çıktı.

GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI
Mahkumların eğlenceli anlarına ilişkin görüntüler, sosyal medyaya sızdırıldı. Kadınların twerk dansı yaptığı anların da içerisinde olduğu görüntüler, hapishane yönetimini harekete geçirdi.

BAŞKA HAPİSHANEYE NAKLEDİLDİLER
Söz konusu görüntüler, sosyal medyada binlerce görüntülenme aldı. Hapishane yönetimi, kadınların twerk yaptırılması olayıyla ilgili bağlantısı bulunan 3 mahkumu başka hapishaneye sevk edildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
150 kişinin bulunduğu hapishanede, kaç mahkumun olayda dahli olduğu henüz bilinmiyor. Hapishane yönetimi, kadınların twerk yaptığı etkinliğe katılan diğer mahkumları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca ihmali olduğu tespit edilen 1 cezaevi yetkilisi de görevden alındı.

Etiketler brezilya hapishane twerk noel kutlaması
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