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Hastaneyi vuran İsrail'den skandal açıklama

Hastaneyi vuran İsrail'den skandal açıklama
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Gazze'de sivil katliamlarını sürdüren ve dün gece bir hastaneyi vurarak yüzlerce sivili öldüren İsrail'in Ulusal Güvenlik Bakanı'ndan "Gazze’ye insani yardım değil, patlayıcı girecek" açıklaması geldi.

İsrail'de Filistinlilere karşı nefretiyle bilinen aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Gazze Şeridi’ndeki el-Ehli Baptist Hastanesinin bombalanması sonucu yüzlerce kişinin öldüğü saldırıdan sonra, sosyal medyada tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

 X sosyal meyda platformundan yaptığı paylaşımda Ben-Gvir, “Hamas elindeki rehineleri serbest bırakmadığı sürece Gazze’ye girmesi gereken tek şey, bir gram insani yardım değil, Hava Kuvvetleri’nden yüzlerce ton patlayıcıdır.” ifadelerine kullandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, İsrail’in Gazze’deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu yüzlerce kişinin öldüğünü belirtmişti. (AA)

Etiketler Itamar Ben-Gvir israil aşırı sağcı bakan skandal açıklama
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