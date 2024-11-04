Havada arızalanan savaş uçağı yere çakıldı
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Hindistan'ın Pradeş eyaletinde MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, rutin eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 savaş uçağının Agra kenti yakınlarına düştüğü belirtildi. Uçağın sistem arızası nedeniyle düştüğü ve pilotun kendisini güvenli bir yere fırlattığı kaydedildi.
Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.
DHA
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