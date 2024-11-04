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Havada arızalanan savaş uçağı yere çakıldı

Havada arızalanan savaş uçağı yere çakıldı
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Hindistan'ın Pradeş eyaletinde MiG-29 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında düştüğü bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri’nden yapılan yazılı açıklamada, rutin eğitim uçuşu sırasında bir MiG-29 savaş uçağının Agra kenti yakınlarına düştüğü belirtildi. Uçağın sistem arızası nedeniyle düştüğü ve pilotun kendisini güvenli bir yere fırlattığı kaydedildi.

Hindistan Hava Kuvvetleri, kazanın nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlattı.

DHA

Etiketler hindistan savaş uçağı MIG-29
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