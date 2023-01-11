Havalimanında uranyum paniği

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda uranyum bulaşmış bir malzeme ele geçirildi. Yetkililerce acil durum ilan edildiği kaydedilirken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.

İngiltere'de polis, başkent Londra'daki Heathrow Havalimanı'nda içerisinde "az miktarda" uranyum bulunan bir kargo paketinin ele geçirilmesi üzerine soruşturma başlattı. Polis, "29 Aralık 2022'de rutin kontroller sırasında küçük miktarda zararlı madde bulaşmış bir kargo paketinin" tespit edildiğini açıkladı. Gümrük memurlarının, paketi güvenlik güçlerine bildirmesinin ardından terörle mücadele ekiplerinin konuya dair soruşturma başlattığı kaydedildi. 'HALKA YÖNELİK' TEHDİT YOK BBC, paketin içerisindeki demir parçalar arasında uranyum bulunduğunu iddia etti. Polis Şefi Richard Smith ise zararlı maddenin miktarının çok düşük olduğunu vurgulayarak halka yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığı bilgisini paylaştı.