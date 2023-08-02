Herkesin içinde tecavüz skandalı! Kurtarmak yerine kayda aldılar

İsmi açıklanmayan 21 yaşındaki İngiliz bir turist Yunanistan’ın başkenti Atina’da hayatının kabusunu yaşadı.

İsmi açıklanmayan 21 yaşındaki İngiliz bir turist Yunanistan’ın başkenti Atina’nın Keramikos bölgesine arkadaşlarıyla birlikte tatile gitmişti. Tatil sırasında gece kulübünde tanıştığı bir kişiyle yakınlaşan İngiliz turist cinsel saldırıya uğradı. Saldırganın arkadaşları ise o anları kaydetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin olarak polise şikayette bulunan İngiliz turiste saldıran kişi ve arkadaşlarının peşine düşüldü. Olaya ilişkin olarak soruşturma başlatıldığı ifade edildi.