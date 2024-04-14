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Hizbullah'tan İsrail açıklaması

Hizbullah'tan İsrail açıklaması
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Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, İsrail'in ülkenin güneyine düzenlediği hava saldırılarında sivillerin öldüğünü ve yaralandığını belirtti. Hizbullah, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki mevzilerine onlarca katyuşa füzesi fırlatarak bu saldırılara karşılık verdiğini ifade etti.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nde yer alan mevzilerinin onlarca katyuşa füzesiyle hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki köy ve beldelere hava saldırıları düzenlediği, ölen ve yaralanan sivillerin olduğu aktarılan açıklamada, katyuşa füzelerinin bu saldırıya karşılık atıldığı ifade edildi.

Resmi makamlar ve sağlık kaynaklarından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Hizbullah, gece de İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki askeri üssüne onlarca katyuşa füzesi fırlattığını duyurmuştu.

İsrail de daha sonra yaptığı açıklamada, Lübnan'dan Golan Tepeleri'ne 28 füze atıldığını bildirmişti. Açıklamada, saldırı sonucu herhangi hasar veya can kaybı yaşanmadığı aktarılmıştı.

Etiketler hizbullah füze saldırı
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