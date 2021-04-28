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Hollanda'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Koronavirüs pandemisinde zor günler atlatan Hollanda, 3 aydan uzun bir süre sonra sokağa çıkma yasağını kaldırdığını duyurdu.

Hollanda hükümeti, 3 aydan uzun bir süre sonra sokağa çıkma yasağını kaldırdığını açıkladı.

Ülkede, Covid-19 önlemleri kapsamında 23 Ocak’ta uygulamaya konulan sokağa çıkma yasağı Geçtiğimiz gün 04.30 itibarıyla kaldırıldığı açıklandı.

2.Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk kez ulusal çapta sokağa çıkma yasağı uygulayan Hollanda, istisna durumlar dışında sokağa çıkmayı kısıtlamıştı.

Yaklaşık 3 ay boyunca uygulanan sokağa çıkma yasağında ilk olarak 21.00’dan itibaren sokağa çıkmak yasaklanırken daha sonrasında yasak 22.00’a çekilmişti. Yasak her sabah ise 04.30’da sona ermişti.

Ülkede sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişiler 95 Euro (950 TL) ceza almıştı.

KAFELER YENİDEN AÇILDI

Hükümet yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasağının kaldırılması, Hollanda’nın karantina tedbirlerinin gevşetilmesi planının ilk aşaması olarak faaliyete geçti.

Sokağa çıkmasının kaldırılmasıyla birlikte, kafeler 18.00’a kadar yeniden faaliyete geçerken ülkedeki cenazelere 50 yaşından büyük 100 kişinin katılabileceği belirtildi.  

Hollanda’da worldmeter verilerine göre pandeminin başladığı günden bu yana 1 milyon 472 bin 674 Covid-19 vakası görülürken 17 bin 93 kişi ise hayatını kaybetti. 

Etiketler pandemi korona hollanda
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