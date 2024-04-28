  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti

Hortum yıkıp geçti: 5 kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:

Çin'de dün etkili olan hortum geride büyük bir hasar bırakırken, 5 kişinin de ölümüne yol açtı.

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde dün etkili olan hortum ve dolu yağışı ardında büyük yıkım bıraktı. Hortum nedeniyle kentte 5 kişi hayatını kaybederken, 33 kişi yaralandı.

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde dün etkili olan hortum geride büyük bir hasar bırakırken, 5 kişinin de ölümüne yol açtı.

En yükseği 5 olan şiddet seviyesine göre hortumun şiddetinin 3 olduğu ve yaklaşık 1 kilometrelik mesafede hareket ettiği belirlendi. Yetkililer, Guangzhou acil durum ekipleri ile itfaiye ve sağlık ekiplerinin hortum ihbarının ardından hemen bölgeye gönderildiğini ve arama kurtarma çalışmalarına başladığını aktardı.

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde dün etkili olan hortum geride büyük bir hasar bırakırken, 5 kişinin de ölümüne yol açtı.

Kurtarma çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirten yetkililer, 141 fabrika binasının hasar gördüğünü ve hiçbir konutun yıkılmadığını söyledi.

Çin’in Guangdong eyaletine bağlı Guangzhou kentinde dün etkili olan hortum geride büyük bir hasar bırakırken, 5 kişinin de ölümüne yol açtı.

Öte yandan, Guangzhou’nun bazı bölgelerinde de dolu yağışı görüldü. Yumurta büyüklüğündeki dolu nedeniyle binalar ve araçlar büyük hasar gördü.

İHA

Etiketler çin hortum hortum felaketi ölü yaralı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bakan Şimşek açıkladı, İslam Memiş altın için müjdeyi verdi Bakan Şimşek açıkladı, İslam Memiş altın için müjdeyi verdi AK Partili Külünk’ten çok konuşulacak iddia: Cumhurbaşkanı’na sahte anketler sunuldu AK Partili Külünk’ten çok konuşulacak iddia: Cumhurbaşkanı’na sahte anketler sunuldu Türkiye'nin terk edilmiş köyü, ''airsoft'' oyun sahası oldu Türkiye'nin terk edilmiş köyü, ''airsoft'' oyun sahası oldu Etiler'deki Nusr-Et'e 1 ayda 2'nci silahlı saldırı Etiler'deki Nusr-Et'e 1 ayda 2'nci silahlı saldırı Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken yüzde 50+1 açıklaması Cumhurbaşkanlığı'ndan dikkat çeken yüzde 50+1 açıklaması Hastane önünde bıçaklı kavga: Yaralılar var Hastane önünde bıçaklı kavga: Yaralılar var Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zamla ilglii yeni açıklama Bakan Işıkhan'dan asgari ücrete ara zamla ilglii yeni açıklama Antalya'da otel faturasında ''milliyet farkı'' skandalı Antalya'da otel faturasında ''milliyet farkı'' skandalı Tam 30,7 derece: O ilde 54 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı Tam 30,7 derece: O ilde 54 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı İstanbul'da yine park yeri kavgası: Ortalık savaş alanına döndü İstanbul'da yine park yeri kavgası: Ortalık savaş alanına döndü