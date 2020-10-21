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  3. 21 Ekim 2020 18:06

İdlib'de bir köy bombalandı: 5 yaralı

Suriye’nin İdlib kentine bağlı Cebel Zeviye bölgesindeki bir köyün bombalanması sonucunda 5 sivil yaralandı.

İdlib'de bir köy bombalandı: 5 yaralı
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Esad rejimi kontrolündeki Lazkiye'nin güney doğusunda bulunan Hımeynim Askeri Üssü'nden kalkan savaş uçakları, öğle saatlerinde İdlib'in güneyinde bulunan Cebel Zeviye bölgesindeki El Rami köyüne hava saldırısı düzenledi.

Bombalı saldırıda, ev ve araçlar hasar gördü. Enkaz altında kalarak yaralanan 5 sivil, Beyaz Baretliler isimli sivil savunma ekipleri tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüldü.

suriye , köy , İdlib , bomba
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