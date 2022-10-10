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İğrenç olay: Patronu yeni doğum yapan kadını köpeklerini emzirmeye zorladı

İğrenç olay: Patronu yeni doğum yapan kadını köpeklerini emzirmeye zorladı

İki ay öncesinde doğum yapan Kenyalı bir kadının Suudi Arabistanlı patronunun yaptığı hareket ülkede infial yarattı.

Ailesini Kenya’da bırakarak Suudi Arabistan’da çalışmaya giden bir kadının yaşadığı olay ülke basınında geniş yankı uyandırdı. İsmi açıklanmayan kadın yeni doğum yaptığını ve işvereninin köpeklerini emzirmesini için kendisini zorladığını iddia etti. Patronunun o anları kaydettiğini ifade eden kadının yaşadıkları ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Olayın sonrasında açıklama yapan Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) Genel Sekreteri Francis Atwoli, Başkan William Ruto hükümetine Kenyalı işçilerin Suudi Arabistan'a göçünü denetleyen iş bulma kurumlarını yasaklamaya çağırdı.

O ANLARI VİDEOYA KAYDETTİ

Genç kadının yaklaşık 2 ay önce doğum yaptığını öğrenen patronu iddialara göre kadını iş yerindeki köpekleri emzirmesi için zorladı. Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) Genel Sekreteri Francis Atwoli kendisine o videoların iletildiğini söyleyerek yetkilileri harekete geçmeye çağırdı. Kadına işkence yapıldığına ait fotoğrafların ortaya çıkması ise büyük yankı uyandırdı.

“İNSANLIK DIŞI EYLEM”

Kenya Sendikalar Merkez Örgütü (COTU) Genel Sekreteri Francis Atwoli, hareketi insanlık dışı eylem olarak nitelendirirken, “Kenyalıların itibarını ve saygısını zedeliyor. Özgür ve bağımsız bir ülkeden gelen Kenyalılar olarak kendi vatandaşlığımızı reddediyor. Bu tür eylemler dolaylı kölelik.” dedi.

Etiketler patron bebek köpek emzirme
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