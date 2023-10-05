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İki tren kafa kafaya çarpıştı; yaralılar var

İki tren kafa kafaya çarpıştı; yaralılar var
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Polonya'nın Gdynia kentinde iki tren kafa kafaya çarpıştı. Olay sonrasında 3 kişinin yaralandığı açıklandı.

Polonya'nın Baltık Denizi kıyısında yer alan Gdynia kentinde iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

Orta Avrupa ülkesi Polonya'nın kuzeyinde bulunan Gdynia kentinde iki tren yerel saatle 07.00 sıralarında kafa kafaya çarpıştı. Bölgeye ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yerel medya, kazada 3 kişinin yaralandığını aktardı. Bölgede başlatılan kurtarma çalışmaları sürüyor

Etiketler tren tren kazası polonya yaralı
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