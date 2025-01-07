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İki ülke arasında kriz: Diplomatik ilişkiler kesildi

İki ülke arasında kriz: Diplomatik ilişkiler kesildi
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Venezuela ve Paraguay, muhalefet koalisyonunun devlet başkanı adayı Edmundo Gonzalez konusunda yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu

Paraguay'ın, Edmundo Gonzalez'i 28 Temmuz 2024'teki devlet başkanı seçiminin galibi olarak tanıdığını açıklamasının ardından Venezuela, bu ülke ile diplomatik ilişkileri kestiğini bildirdi. Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Venezuela, Paraguay'ın açıklamalarını kategorik olarak reddediyor. Paraguay'daki gibi hükümetlerin dış politikalarını yabancı güçlerin çıkarlarına tabi kılmaya devam etmeleri üzüntü verici. Demokratik ilkeleri ve özgür halkların iradesini baltalayan bu tür gündemleri desteklemiyoruz. Venezuela, Paraguay ile diplomatik ilişkilerini kesme ve o ülkedeki akredite olan diplomatik personelini derhal geri çekme kararı aldı” dedi.

Paraguay hükümeti ise açıklamasında, Venezuela ile diplomatik ilişkileri sonlandırdığını duyurdu. Hükümet, Venezuela'nın Asuncion büyükelçisi ve diplomatik personelinden ülkeyi 48 saat içinde terk etmelerini istedi.

DHA

Etiketler venezuela paraguay diplomatik ilişki
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