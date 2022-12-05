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İkiz kardeşler aynı adamla evlendi: Ayrı kalmaya dayanamıyoruz

İkiz kardeşler aynı adamla evlendi: Ayrı kalmaya dayanamıyoruz
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Hindistan’ın Mumbai kentinde yaşayan ikiz kardeşler Pinky ve Rinky ayrı kalamadıkları için aynı adamla evlendi.

Tek yumurta ikizi olan kız kardeşler Pinky ve Rinky doğdukları andan itibaren bir an olsun ayrılmadı. Evlendikten sonra ayrı kalmaya dayanamayacaklarını ifade eden tek yumurta ikizi kız kardeşler aynı adamla evlenmeye karar verdi. Kız kardeşler Maharashtra'nın Solapur Bölgesinde düzenlenen bir törenle Atul Awtade isimli bir adamla dünyaevine girdi.

HASTANEDE TANIŞTILAR

Maharashtra Times'a göre Atul, hastanede ikiz kız kardeşlerle tanıştı ve kısa sürede üçlü arasında gerçek bir bağ oluştu. Üçlü düğünden görüntüler sosyal medyadan paylaşılınca dikkatleri çekti ve yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını söyledi.

Etiketler ikiz kardeş evlilik
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