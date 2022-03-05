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  3. İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar

İlginç görüntü: Casusluk şüphelisini yakalayıp direğe bağladılar

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları birçok şehirde devam ederken, nispeten sakin günler yaşayan Lviv'de ilginç bir olay yaşandı.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı işgal harekatı sonrası birçok şehirde çatışmalar devam ediyor. Operasyonlar 10'uncu günde devam ederken, Kiev ve Harkov gibi şehirlere nazaran sakin olan Lviv'den ise dikkat çeken bir haber geldi. Lviv kenti sakinleri, Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen sivil giyimli birini yakalayarak direğe bağladı.

Kent meydanına yakın yerde plastik kelepçeyle elleri direğe bağlanan kişinin öncesinde darp edilmesi dikkat çekti.

Günlerdir süren sıcak çatışmalar nedeniyle ülke genelinde bir yandan sivil direniş örgütlenirken bir yandan da Ukraynalılar düzeni sağlamak için ve Rus yanlısı olduğu düşünülen kişileri meydanlarda ağaç ve direklere bağlayarak ifşa ediyor.

Etiketler Lviv Casusluk
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