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İngiltere ekonomisi resesyonun başladığına işaret verdi

İngiltere ekonomisi resesyonun başladığına işaret verdi
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İngiltere ekonomisi Eylül ayında beklenenden fazla küçüldü ve üçüncü çeyrekte geçen yılın başından bu yana ilk kez daralarak ülkenin resesyona girdiğini gösteriyor.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayınlanan öncü rapora göre, Birleşik Krallık gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) üçüncü çeyrekte yüzde 0,2 azaldı. Ağustos ve Eylül arasını dikkate alan 3.çeyrek verisi yüzde 0,6'lık gerileme ekonomistlerin yüzde 0,4 tahmininden daha büyük bir düşüşü gösterdi.

ONS'nin aylık bazdaki raporuna göre, Birleşik Krallık ekonomisi Ağustos ayındaki yüzde 0,1'lik gerilemenin ardından Eylül ayında aylık bazda yüzde 0,6 daraldı.

Rakamlar, euro bölgesindeki yüzde 0.2'lik bir genişleme ile tezat oluşturdu. Ekonomi, veriye göre pandemi öncesi Şubat 2020'den yüzde 0,2 daha küçük hale geldi.

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Deutsche Bank ekonomisti Sanjay Raja, üçüncü çeyrekteki GSYİH daralmasının “hanehalkı ve işletme güvenindeki devam eden zayıflığın, yüksek enflasyonun ve ekonomideki yüksek faiz oranlarının” sonucu olduğunu söyledi.

İngiltere Merkez Bankası Eylül ayında, üçüncü çeyreğin iki yıl sürecek uzun bir durgunluğun başlangıcı olacağını tahmin ediyor.

Etiketler ingiltere
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