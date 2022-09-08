İngiltere Kraliçesi Elizabeth hayatını kaybetti

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi. Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu. Kraliçe'nin ölümünün ardından Prens Charles, İngiltere Kralı oldu.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth 96 yaşında yaşamını yitirdi.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Kraliçe'nin öğleden sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in ölüm haberi akşam saatlerinde duyuruldu.

Yaklaşık bir asra tanıklık eden Kraliçe, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı oldu.

Dünya çapında ise Fransa Kralı 14. Louis'den sonra geliyordu. 1952 yılında tahta çıkan Elizabeth, 14 Amerikan Başkanı, 15 İngiltere Başbakanı gördü. En son Salı günü Muhafazakar Parti'nin yeni lideri Liz Truss'a hükümet kurma görevini vermişti.



Kraliçe, önceki gün yeni Başbakan Liz Truss'ı İskoçya'daki konutunda ağırladı.

Kraliçe Elizabeth'in kızı Prenses Anne ve en küçük oğlu Prens Edward da dahil olmak üzere dört çocuğunun da İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde olduğu belirtildi. Tahtın varisi Prens Charles ile eşi Camilla ve torunu Prens William'ın da geldiği aktarıldı.

Öte yandan, Kraliçe bir süredir sağlık problemleri yaşıyor, yürüme güçlüğü nedeniyle baston kullanıyordu.

Tahtın birinci sırasındaki varisi olan oğlu Prens Charles bir süredir Kraliçe'nin görevlerini yerine getiriyordu.

PRENS HARRY, YALNIZ GİDİYOR

İngiltere Prensi Harry'nin eşi Meghan Markle olmadan Kraliçe'nin gözetim altında tutulduğu Balmoral Kalesi'ne yola çıktığı belirtildi.

İngiltere Kraliçesi'nin sağlığının kötüleştiği haberinin ardından halk, Buckingham Sarayı'nın önünde toplanmaya başladı.

EN UZUN SÜRE TAHTTA KALAN KADIN HÜKÜMDAR

70 yıldır tahtta olan Elizabeth, dünya tarihinin en uzun süre hizmet veren ikinci hükümdarı oldu. Tarihin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ise 72 yıl 110 günlük saltanatı ile Fransa Kralı XIV. Louis. Eylül 2015’te tarihin en uzun süre tahtta kalan kadın hükümdarı unvanını eline geçirdi.

Kraliçe II. Elizabeth ise babasının 6 Şubat 1952'de hayatını kaybetmesiyle 25 yaşında hükümdar oldu.

Eylül 2015'te ise, büyük büyük büyükannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını aştığında en uzun süre hüküm süren İngiliz hükümdarı oldu.

O tarihte yaptığı açıklamada Kraliçe, bunun "hiç arzuladığı bir unvan" olmadığını söylemişti.

Elizabeth için 2-5 Haziran tarihleri arasında tahttaki 70’inci yıldönümü için görkemli bir Platin Jübile yapılmıştı.