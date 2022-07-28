Irak'ta Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı

Irak’ta Koordinasyon Grubu’nun Muhammed Şiya el-Sudani’yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Yeşil Bölge’deki parlamento binasına bastı.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'yi başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, öğlen saatlerinden başkent Bağdat'taki ünlü Tahrir Meydanı'nda toplandı.

Hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı korunaklı Yeşil Bölge'ye giden Cumhuriyet Köprüsü'nü geçen protestocular, bazı beton blokları yıkarak Yeşil Bölge'ye girerek parlamento binasını bastı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanırken, havaya ateş açtı.

Yeşil Bölge'deki gerginliğin devam ettiği bildirildi.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçileri, Sadr'ın çağırısı üzerine Yeşil Bölge ve parlamento binasından geri çekildiler.

Irak'ta parlamento binasını basan göstericiler geri çekildi. Şii lider Mukteda Sadr'ın çağrısı üzerine başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan yüzlerce Sadr destekçisi, Yeşil Bölge ve parlamento binasını “Seyidin emrini yerine getirdik” sloganları ile terk etti.

“Reform ve yolsuzluğa karşı bir devrim”

Sadr sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, destekçilerine evlerine geri dönmeleri çağrısında bulunarak, “Bu Muharrem devrimdir, reform ve yolsuzluğa karşı bir devrimdir. Mesajınız ulaştı ve yolsuzları korkuttunuz. İki rekat namaz kılın ve evlerinize geri dönün” dedi.

Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'nin başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, parlamento binasını basmıştı. Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullanmış ve havaya ateş açmıştı. Güvenlik güçlerinin protestoculara açtığı ateş sonucu 4 protestocu yaralanmıştı.