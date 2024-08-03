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İran detayları ilk kez açıkladı: Hamas lideri böyle öldürülmüş

İran detayları ilk kez açıkladı: Hamas lideri böyle öldürülmüş
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İran, Hamas lideri İsmail Heniyye'ye düzenlenen suikastın detaylarını açıkladı. Saldırının 7 kilogram savaş başlığı taşıyan kısa menzilli bir roketle gerçekleştirildiği belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran'da resmi misafir olarak bulunduğu konutunda suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'ye düzenlenen suikasta ilişkin incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Suikastın, İsrail tarafından tasarlanıp uygulandığı ve ABD'nin de eyleme destek verdiği kaydedilen açıklamada, "Yapılan incelemelere göre bu terör saldırısı, yaklaşık 7 kilogramlık savaş başlığı taşıyan kısa menzilli roketin misafirlerin konaklama alanının dışından ateşlenmesiyle gerçekleşti." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Heniyye'nin "intikamının doğru zaman ve yerde kesinlikle alınacağı" aktarıldı.

AA

Etiketler İran haniyye suikast Hamas
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