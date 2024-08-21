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İran'da hac yolunda korkunç kaza: 28 ölü var

İran'da hac yolunda korkunç kaza: 28 ölü var
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İran'da Pakistanlı hacı adaylarını taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.

İran'da Pakistanlı hac yolcularını taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 28 kişi hayatını kaybetti. Trafik kazasında 23 kişinin de yaralandığı açıklandı. Trafik polisinin yaptığı ön incelemenin sonuçlarına göre, dün geç saatlerde İran'ın orta kesimindeki Yezd kentinde gerçekleşen kaza, otobüsün fren sistemindeki bir arızadan kaynaklandı.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Yezd Kriz Yönetimi Genel Direktörü, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Maalesef 11 kadın ve 17 erkek bu kazada hayatını kaybetti. Yaralıların yedisinin durumu kritik; altı yaralı hastaneden taburcu oldu" bilgisi verdi. Yetkili, Pakistan'ın İran'daki konsolosluk hizmetlerinin kazayla ilgili gelişmeleri takip edebilmeleri için olayın yaşandığı Yezd kentine davet edildiğini belirtti.

Milyonlarca Şii bu günlerde Irak'ın Kerbela şehrinde hac ibadetini gerçekleştiriyor. 

Etiketler hac yolcuları hacı adayları İran otobüs yolcu otobüsü
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