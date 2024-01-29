İran'dan ABD'ye ''Ürdün'' yanıtı: ''Bizden emir almıyorlar''

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, dün Ürdün'de ABD üssüne düzenlenen saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Kanaani, saldırıyı düzenleyen grupların İran’dan emir almadığını belirterek, ABD’nin İran’a yönelik suçlamalarının ‘asılsız’ olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan ve Kanaani’nin sözlerine yer verilen açıklamada, “İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, bölgedeki direniş gruplarının karar ve eylemlerinde İran İslam Cumhuriyeti'nden emir almadıklarını ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgede çatışmaların gelişmesini hoş karşılamadığını vurguladı. Kanani, İran'a yönelik temelsiz suçlamaların tekrarlanmasının, çıkarlarını Amerika'nın bölgede yeni bir savaşa sürüklenmesinde, bu şekilde sorunlarını örtbas etmek için krizin genişlemesi ve tırmanmasında görenlerin bir komplosu olduğunu dile getirdi” denildi.

NE OLDU?

Ürdün’ün Suriye sınırı yakınlarında bulunan ve Tower 22 adlı ABD üssüne İHA saldırı düzenlendi. ABD Savunma Bakanlığı, saldırıda 3 ABD askerinin hayatını kaybettiğini, 30’dan fazla askerin de yaralandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırının ‘İran destekli’ gruplarca düzenlendiği ifade edilerek, “ABD güçlerine yönelik devam eden bu saldırılardan İran destekli milisler sorumludur. ABD'yi, birliklerimizi ve çıkarlarımızı savunmak için gerekli tüm adımları atacağız” denildi.

ABD Başkanı Joe Biden, hayatını kaybeden askerlerin ailelerine taziye mesajı yayımladı. Biden, sorumlularda hesap sorulacağını belirterek, “Hiç şüpheniz olmasın. Kendi seçtiğimiz bir zamanda ve şekilde tüm sorumlulardan hesap soracağız” dedi.