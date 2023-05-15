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İran'dan seçim sonuçlarına ilk tepki

İran'dan seçim sonuçlarına ilk tepki
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasser Kanaani, Türkiye'de yapılan seçimlere katılım oranının demokrasinin bir zaferi olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kanaani, “Yüksek seçmen katılımı Türkiye'de Pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ve oylamaların başarıyla gerçekleştirilmesi, demokrasi için bir zafer işaretidir” dedi. Kanaani, Türk halkını ve siyasi partileri tebrik etti.

Etiketler iran türkiye seçim
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