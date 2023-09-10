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İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne saldırı

İran'ın Paris Büyükelçiliği'ne saldırı
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İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliği'ne saldırı düzenlendi.

İran'ın Fransa'nın başkentindeki Paris Büyükelçiliği'nin "rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler" tarafından saldırıya uğradığı bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın Paris Büyükelçiliği'nin açıklamasına dayandırdığı habere göre, büyükelçiliğin konsolosluk bölümünün giriş kapısı rejim karşıtı gruplara mensup kimliği belirsiz kişiler tarafından ateşe verildi.

AA'nın aktardığına göre, saldırı sonrasında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği, yangının kısa sürede söndürüldüğü aktarıldı.

Yangında küçük çaplı hasar meydana geldiği ve saldırıdan sonra kaçan saldırganların tespit edilip yakalanması için Fransa Dışişleri Bakanlığı ve polis yetkilileri nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğu kaydedildi.

Etiketler iran paris saldırı
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