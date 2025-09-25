İspanya, Küresel Sumud Filosu'na donanma gemisi gönderiyor

  1. Anasayfa
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye giden Küresel Sumud Filosu'na yardım için gemi gönderecekleri açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'ndaki oturumun ardından yaptığı açıklamada, “İspanya hükümeti, uluslararası hukukun uygulanmasını ve vatandaşlarının Akdeniz'de güvenli bir şekilde seyahat etme hakkının saygı gösterilmesini talep etmektedir. Yarın, Küresel Sumud Filosu'na yardım etmek ve kurtarma operasyonu gerçekleştirmek için gerekli tüm donanıma sahip bir gemi Cartagena'dan yola çıkacaktır” ifadelerini kullandı.

