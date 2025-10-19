İsrail ateşkesi bir kez daha deldi; Gazze'ye bomba ve füze yağdı

İsrail ordusu imzalanan ateşkese rağmen Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde hava saldırısı düzenledi.

İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesine hava saldırıları düzenlediğini duyurdu. Haberde, saldırının ‘Hamas unsurlarının ateşkes şartlarını ihlal etmesi’ üzerine gerçekleştirildiği öne sürüldü. Olay üzerine, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Israel Katz'ın, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve kurmay kademesiyle durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada ise anlaşmada kararlaştırılan her maddeyi, özellikle Gazze’nin tüm bölgelerinde sağlanacak ateşkesi eksiksiz yerine getirme konusunda tam taahhütte bulunulduğu belirtildi. Açıklamada, "Gazze’nin güneyindeki Refah bölgesinde herhangi bir olay veya çatışma yaşandığına dair bilgimiz yok. Bu bölgeler, işgal güçlerinin kontrolünde bulunan ‘kırmızı bölgeler’ olarak tanımlanmaktadır. Bu yılın mart ayında savaşın yeniden başlamasından bu yana orada kalan gruplarımızla bağlantı kesildi. O tarihten itibaren onların hayatta olup olmadıklarına dair bize hiçbir bilgi ulaşmadı. Bu nedenle, bu bölgelerde yaşanan herhangi bir olayla ilgimiz yoktur. Hala hayatta biri varsa bile oradaki mücahitlerimizle iletişim kuramıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Gazze’de can kaybı 68 bin 159’a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’ndeki hastanelere son 24 saat içinde 18 kişinin cenazesinin getirildiği ve 7 Ekim 2023’ten bu yana ölenlerin sayısının 68 bin 159’a yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi’nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından enkaz altındaki bedenleri arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yoğun çalışmalar yapan Filistin Sağlık Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, Gaza Şeridi'ndeki hastanelere, son 24 saat içinde 18 kişinin cansız bedeninin ve 3 yaralının getirildiği, cenazelerden 10’unun enkaz altından çıkarıldığı, 8’inin ise İsrail’in ateşkese rağmen düzenlediği saldırılarda hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail’in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 68 bin 159’a yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralı sayısının da 170 bin 203’e ulaştığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı açıklamasında, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana ölenlerin sayısının 35, enkaz altından çıkarılanların sayısının 414, yaralı sayısının da 146 olduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, "İşgal güçlerinin elinde bulunan ve kimliği henüz belirlenememiş 15 cenaze daha teslim alındı. Böylece işgalden teslim alınan toplam cenaze sayısı 150’ye ulaştı. Bu cenazeler 45+45+30+15+15 şeklinde kademeli olarak teslim alındı" denildi.

DHA / İHA