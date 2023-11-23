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İsrail basını yazdı: 39 Filistinli mahkumun serbest bırakılacak

İsrail basını yazdı: 39 Filistinli mahkumun serbest bırakılacak
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İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in 39 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı ifade edildi.

İsrail ve Filistin arasında varılan esir takası anlaşması kapsamında insani aranın yarın başlaması beklenirken, İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail ve Filistin arasında yarın başlayacak olan insan arada İsrail tarafının 39 Filistinli mahkumu serbest bırakacağı aktarıldı.

FİLİSTİNLİ MAHKUMLAR SERBEST BIRAKILACAK

Filistinli mahkumların yerel saatle 20.00 (TSİ 21.00) sıralarında serbest bırakılmasının beklendiği ifade edilen haberlerde, Gazze Şeridi’nde serbest bırakılan İsrailli esirlerin İsrail topraklarına girdikten sonra Filistinli mahkumların serbest bırakılacağı aktarıldı.

MAHKUMLARIN KONTROL NOKTASINA GÖTÜRELECEĞİ AKTARILDI

Söz konusu Filistinli mahkumların Megiddo, Damon ve Ofer cezaevlerinden serbest bırakılacağı ifade edilen haberlerde, mahkumların Ofer Cezaevi’nden Kızıl Haç’a ait araçlarla işgal altındaki Batı Şeria'daki Beitonia Kontrol Noktası’na götürüleceği aktarıldı.

SİVİL GRUP KIZIL HAÇ'A TESLİM EDİLECEK

Haberlerde ayrıca, İsrail ordusunun Filistinli mahkumların evlerine döndüklerinde herhangi bir kutlama yapılmasına izin verilmemesi yönünde talimat verdiği belirtildi. Gazze Şeridi’ndeki insani aranın yarın yerel saatle 07.00’da (TSİ 08.00) başlaması ve 4 gün sürmesi bekleniyor. Gazze Şeridi’nden 13 kişiden oluşan ilk sivil grubun da yarın yerel saatle 16.00’da (TSİ 17.00) serbest bırakılacağı ve Kızıl Haç’a teslim edileceğini bildirildi.

Etiketler israil filistin Gazze Şeridi
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