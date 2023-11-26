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İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi gözaltına aldı
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Filistin Esirler Cemiyeti, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinlinin daha gözaltına alındığını duyurdu.

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 20 Filistinliyi daha gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail güçlerinin Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltılarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki çeşitli kentlerde ve Doğu Kudüs'te gece ve sabah düzenlediği baskınlarda 20 Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınanların sayısı 3 bin 200'e yükseldi.

Etiketler israil filistin batı şeria
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