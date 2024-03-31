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  3. İsrail çadırlara sığınan sivillere saldırdı: 4 kişi öldü

İsrail çadırlara sığınan sivillere saldırdı: 4 kişi öldü

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İsrail'in Deir El-Balah'ta yerinden edilmiş insanların barındığı çadırları hedef alması sonucunda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

İsrail, 7 Ekim’de başlattığı Gazze Şeridi saldırılarına aralıksız ve hedef gözetmeksizin devam ediyor.

İsrail, bugün de Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralananlar arasında gazetecilerin de bulunduğu ifade edildi.

Etiketler İsrail Filistin saldırı
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