İsrail çadırlara sığınan sivillere saldırdı: 4 kişi öldü
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İsrail'in Deir El-Balah'ta yerinden edilmiş insanların barındığı çadırları hedef alması sonucunda 4 Filistinli yaşamını yitirdi.
İsrail, 7 Ekim’de başlattığı Gazze Şeridi saldırılarına aralıksız ve hedef gözetmeksizin devam ediyor.
İsrail, bugün de Deir El-Balah’ta yerlerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı çadırları hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybederken yaralananlar El Aksa Şehitleri Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralananlar arasında gazetecilerin de bulunduğu ifade edildi.
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