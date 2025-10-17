  1. Anasayfa
İsrail durmuyor: Sabaha karşı bomba yağdı, ortadoğu yine cehenneme döndü

Ortadoğuyu cehenneme çeviren İsrail ordusu sabaha karşı bu sefer de Lübnan'ın güney ve doğusundaki 5 ayrı noktaya bomba yağdırdı.

İsrail, Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor. İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde birden fazla noktaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Mazraat Sinay köyü yakınlarındaki Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek, vurulan yerler arasında Hizbullah'ın geçen yıl yaşanan çatışmalarda yıkılan tesislerini yeniden inşa etmek için beton ürettiği bir tesisin bulunduğu ifade edildi.

"Sınır Tanımayan Yeşiller" adlı çevre örgütünün kullandığı bir tesisin de vurulduğu aktarılan açıklamada, "tesisin sivil görünüm altında Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısını yeniden inşa etmek amacıyla faaliyetlerini gizlemek için kullanıldığı" iddia edildi. 

Lübnan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, saldırılarda 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin de yaralandığını bildirildi. Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA ülkenin güney ve doğu bölgelerindeki farklı hedeflere toplam 12 hava saldırısı gerçekleştirildiğini duyururken, yaşanan güçlü patlamaların bölge sakinleri arasında paniğe neden olduğu aktarıldı.

İsrail ateşkesi bir kez daha bozdu

Lübnan ile geçtiğimiz yıl kasım ayında varılan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal eden İsrail, ülkenin birçok bölgesine hava saldırısı düzenlemişti. Saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise saldırılarda Hizbullah’a ait altyapıların hedef alındığı iddia edilmişti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, İsrail'in saldırılarının "sivil tesisleri" hedef aldığını belirterek, "İsrail'in tekrarlanan saldırıları, sahte güvenlik bahaneleriyle altyapıyı yok etmeyi, ekonomik toparlanmayı engellemeyi ve ulusal istikrarı zayıflatmayı amaçlayan sistematik bir politikanın parçasıdır" tepkisini göstermişti.

