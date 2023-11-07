  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu

İsrail, Gazze ve Lübnan’ı peş peşe vurdu

Güncelleme:

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi’nde düzenlenen saldırıda Hamas’ın Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı Vail Asfa’nın öldürüldüğünü duyurdu. Ayrıca Lübnan’da Hizbullah’a ait unsurların da hedef alındığı aktarıldı.

İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamada, “Dün gece İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas terör örgütünün Merkezi Kamplar Tugayı'ndaki Deyr el-Belah Taburu'nun komutanı terörist Vail Asfa'yı ortadan kaldırdı.

Asfa, merkez kamplardaki diğer komutanlarla birlikte, 7 Ekim'deki kanlı saldırıda Nahaba teröristlerinin İsrail topraklarına gönderilmesinde rol aldı ve saldırıdan sonra yeni saldırılar planladı. Ayrıca savaş uçakları, erken saatlerde Lübnan topraklarından yapılan atışlara karşılık olarak, topçu ateşiyle yapılan saldırılarla aynı anda terör örgütü Hizbullah'a ait hedefleri vurdu. Saldırıya uğrayan hedefler arasında terör örgütü Hizbullah'ın teknolojik araçlarının bulunduğu bir dizi yer, bir silah deposu, fırlatma pozisyonları ve terörist altyapıları bulunmaktadır” denildi.

 

 

DHA

Etiketler İsrail Hava Kuvvetleri Gazze israil filistin bomba hamas
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da tacizciye meydan dayağı kamerada
Kurt sürüsü çiftliği açık büfeye çevirdi! Korkunç anlar kamerada
LPG'li araç alev topuna döndü; 6 kişi yanarak öldü
Anlaşıldı kış gelmeyecek! Hava sıcaklıkları artıyor
İYİ Parti'den istifa eden milletvekilinin yeni partisi belli oldu
Sigaraya bir zam daha: 5 TL daha zam geldi
Skoda'nın en çok merak edilen yeni modeli ortaya çıktı
''Özgür Özel kazanırsa bırakırım'' demişti, kararını açıkladı
İsrail kara harekatına başladı; ilk görüntüler geldi
Otomobil hırsızından araç sahibine kahkaha attıran sürpriz