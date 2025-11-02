  1. Anasayfa
İsrail, Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti

Filistin topraklarında çocuk, sivil, yaşlı, kadın demeden ölüm olup yağan İSRAİL ordusu, Gazze’nin kuzey ve güney bölgelerine saldırı düzenledi.

Filistin basınındaki haberlere göre, ateşkese rağmen İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze kentine ateş açıldı.

Kentin Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde Filistinlilere ait bazı evlere saldırı düzenlendiği bildirildi.

İsrail topçu birliklerinin, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğusuna ateş açtığı, İsrail savaş uçaklarının ise Gazze'nin güneyindeki Refah kentine 3 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

 

 

 

 

