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İsrail gemisi BAE açıklarında füze ile hedef alındığı duyuruldu

İran basını, İsrail bandıralı bir ticaret gemisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında füze ile hedef alındığını bildirdi.

İran basını, İsrail bandıralı bir ticaret gemisinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında füze ile hedef alındığını duyurdu.

İNTİKAM ALINACAĞINI DUYURMUŞTU
İran, Natanz nükleer tesisinde, uranyum zenginleştirmek için kullanılan santrifüjlerde hasara yol açan "sabotajdan" İsrail’i sorumlu tutarak, “intikam alınacağını” duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, pazar günü Natanz nükleer tesisindeki elektrik şebekesinde kesintiye yol açan olayla ilgili intikamının alınacağını belirterek “İsrail yanıtını izlediği yoldan alacak” demişti.

Etiketler gemi israil füze saldırı
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