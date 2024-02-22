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İsrail, Lübnan'a saldırdı

İsrail, Lübnan'a saldırdı
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Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarında bir apartmana hava saldırısı düzenlediği ve saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

İsrail, Lübnan topraklarına saldırılarına devam ediyor. Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail’in İHA ile Lübnan'ın güneyindeki Nabatieh kenti yakınlarındaki Kfar Roummane'deki bir apartmana hava saldırısı düzenlediği aktarıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda en az 1 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtilerek, can kaybının artabileceği ifade edildi.

 NE OLMUŞTU?

İsrail’in geçen hafta Nabatieh’ye düzenlediği saldırıda 2’si çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiketler lübnan saldırı İsrail
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