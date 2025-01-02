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İsrail ordusu Gazze'ye yine ölüm yağdırdı: En az 11 ölü, 15 yaralı

İsrail ordusu Gazze'ye yine ölüm yağdırdı: En az 11 ölü, 15 yaralı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde sivillerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda en az 11 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı.

İsrail, Filistinlilere yönelik katliamlarına yeni yılda da ara vermedi. Filistin Sivil Savunma Teşkilatı’ndan yapılan açıklamaya göre, İsrail ordusu daha önce "güvenli bölge" ilan ederek yüz binlerce insanı zorla göç ettirdiği Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus şehrinin El-Mevasi bölgesinde bulunan yerinden edilmiş sivillerin barındığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 11 kişi hayatını kaybederken, 15 kişi de yaralandı. Saldırı sonrasında çıkan yangın ve yaşanan dehşet anları ise amatör kameralara yansıdı. İsrail ordusundan saldırının amacına dair açıklama yapılmadı.

Etiketler İsrail Gazze Şeridi
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