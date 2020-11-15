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  3. 15 Kasım 2020 12:28

İsrail ordusu Gazze'yi vurdu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden iki roket atıldığını duyurmasının ardından Hamas'a ait bazı noktaları vurdu.

İsrail ordusu Gazze'yi vurdu
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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Gazze'den gece atılan roketlere karşılık orduya ait helikopterler ve tanklarla Hamas'a ait bazı mevkiler bombalanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Alınan bilgiye göre, İsrail ordusuna ait savaş helikopterleri güneydeki Rafah kentini, tanklar da doğudaki bazı bölgelerin yanı sıra batıdaki Beyt Lahye beldesini bombaladı.

Bombardımandan dolayı can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Gece geç saatlerde İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den iki roketin kente sınır bölgelerdeki İsrail arazilerine fırlatıldığı, "Demir Kubbe" hava savunma sisteminin söz konusu roketlerin düşürülmesi için harekete geçtiği kaydedilmişti.

AA

israil , roket , gazze ordusu
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