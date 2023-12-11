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İsrail ordusu ölen asker sayısını açıkladı

İsrail ordusu ölen asker sayısını açıkladı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 430'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan sürüyor. İsrail, tanklarının Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kalbine ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir askerin trafik kazasında ölümü de dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 3 askerin daha öldüğü duyuruldu.

Toplamda 4 askerinin daha öldüğünü duyuran İsrail, 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 430'a yükseldiğini açıkladı.

AA

Etiketler israil ölen asker sayısı gazze şeridi
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