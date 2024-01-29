  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail Suriye'de saldırdı: 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail Suriye'de saldırdı: 7 kişi hayatını kaybetti

İsrail Suriye'de saldırdı: 7 kişi hayatını kaybetti
Güncelleme:

Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen İsrail saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, bir kez daha İran'ı Suriye'de vurdu. Saldırı Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarındaydı.

"SALDIRIDA İRANLI YETKİLİ VE SURİYELİ SİVİLLER ÖLDÜ"

Suriye merkezli insan hakları izleme örgütü başkanı, bölgede vurulan üssün İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah'a ait olduğunu kaydetti. Saldırıda ölenlerin çoğunun İran tarafından desteklenen örgütlerin üyesi olduğu kaydedildi.

İRAN BASINI: HİZBULLAH ÜYELERİ ZARAR GÖRMEDİ

İran'ın devlet ajansı Tasnim, İranlı yetkililerin ve Suriye vatandaşlarının saldırıda hayatını kaybettiğini ancak herhangi bir Hizbullah üyesinin zarar görmediğini ifade etti.

 İran ve İsrail'in çatışmalarının yansıması savaş başından bu yana Şam'da görünüyor. Aralık ayında İsrail Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarında İranlı bir komutanı öldürmüştü. 20 Ocak'ta da yine Şam'da Devrim Muhafızları hedef alınmış, saldırıda Devrim Muhafızlarının 5 üyesiyle birlikle 13 kişi ölmüştü.

 İsrail Suriye'de Lübnan ve Filistinlileri de defalarca kez hedef aldı. Suriye'deki saldırıların çoğunu üstlenmeyen İsrail, yalnızca Hizbullah güçlerini hedef alan saldırıları üstleniyor.

Etiketler israil şam saldırı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Uzmanlar her yudumda ölüm saçan 7 içeceği belirledi.... Uzmanlar her yudumda ölüm saçan 7 içeceği belirledi.... MetroPOLL'den yeni İstanbul anketi MetroPOLL'den yeni İstanbul anketi Mevduat faizi oranları güncellendi: 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? Mevduat faizi oranları güncellendi: 100 bin TL'nin aylık faiz getirisi ne kadar? İstanbul'da hem kar hem dolu yağışı! AKOM'dan yeni uyarı geldi İstanbul'da hem kar hem dolu yağışı! AKOM'dan yeni uyarı geldi Dolar bir rekor daha kırdı, altın yükselişte, Euro yerinde sayıyor Dolar bir rekor daha kırdı, altın yükselişte, Euro yerinde sayıyor Ankara'da kan donduran sapıklık! Çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı Ankara'da kan donduran sapıklık! Çocuğun cinsel organını ısırarak kopardı Emekliye seyyanen zam iddiası: En düşük emekli maaşı 14 bin lirayı aşacak Emekliye seyyanen zam iddiası: En düşük emekli maaşı 14 bin lirayı aşacak Hindistan'dan Türkiye'ye uzanan bir aşk hikayesi... Hindistan'dan Türkiye'ye uzanan bir aşk hikayesi... CHP'nin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu CHP'nin İzmir Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları belli oldu Ünlü fenome Merve Taşkın annesiyle pozunu paylaştı Ünlü fenome Merve Taşkın annesiyle pozunu paylaştı