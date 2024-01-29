İsrail Suriye'de saldırdı: 7 kişi hayatını kaybetti

Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleşen İsrail saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, bir kez daha İran'ı Suriye'de vurdu. Saldırı Suriye'nin başkenti Şam'daki Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarındaydı.

"SALDIRIDA İRANLI YETKİLİ VE SURİYELİ SİVİLLER ÖLDÜ"

Suriye merkezli insan hakları izleme örgütü başkanı, bölgede vurulan üssün İran Devrim Muhafızları ve Hizbullah'a ait olduğunu kaydetti. Saldırıda ölenlerin çoğunun İran tarafından desteklenen örgütlerin üyesi olduğu kaydedildi.

İRAN BASINI: HİZBULLAH ÜYELERİ ZARAR GÖRMEDİ

İran'ın devlet ajansı Tasnim, İranlı yetkililerin ve Suriye vatandaşlarının saldırıda hayatını kaybettiğini ancak herhangi bir Hizbullah üyesinin zarar görmediğini ifade etti.

İran ve İsrail'in çatışmalarının yansıması savaş başından bu yana Şam'da görünüyor. Aralık ayında İsrail Seyyide Zeynep Türbesi yakınlarında İranlı bir komutanı öldürmüştü. 20 Ocak'ta da yine Şam'da Devrim Muhafızları hedef alınmış, saldırıda Devrim Muhafızlarının 5 üyesiyle birlikle 13 kişi ölmüştü.

İsrail Suriye'de Lübnan ve Filistinlileri de defalarca kez hedef aldı. Suriye'deki saldırıların çoğunu üstlenmeyen İsrail, yalnızca Hizbullah güçlerini hedef alan saldırıları üstleniyor.