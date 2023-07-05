  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail yine Gazze’yi vurdu

İsrail yine Gazze’yi vurdu

Güncelleme:

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi’ndeki iki siteye roketli saldırı düzenledi.

İsrail, Filistin’i vurmaya devam ediyor. İsrail, gece boyunca Gazze Şeridi’nin batısındaki El-Baydar ve kuzey şeridindeki Beit Lahiyeh bölgelerindeki mevzileri vururken, El-Baydar’da çok sayıda ev hasar gördü. Saldırıda yaralanan olmadığını bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Hamas’ın kimyasal birimi tarafından kullanılan bir yer altı silah tesisinin vurulduğu belirtildi. Saldırıların, İsrail’in güneyine roketle düzenlenen saldırılara karşı yapıldığı açıklandı. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki tüm şiddet olaylarından Hamas’ı sorumlu tuttuğu ve saldırıyı kimin başlattığına bakılmaksızın roket ateşine hava saldırılarıyla karşılık verdiği belirtilen açıklamada, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından Gazze’den Sderot şehrine ve yakın bölgelere atılan 5 roketin düşürüldüğü bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından Filistinli grupları hedef alan 44 saatlik saldırıda Cenin’de 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 20’si ağır 120 kişinin yaralandığını bildirdi.

Etiketler israil gazze hava saldırısı
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
MasterChef All Star'da korku dolu anlar! Stüdyo bir anda karıştı
AK Parti ve MHP'den TBMM'deki kira artışı tedbirleri önergesine ret
Şeyma Subaşı evlenir de Acun evlenemez mi ? Acun Ilıcalı, Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor
Emekli ve memurun zam oranı belli oldu
Memur maaş zammı ile seyyanen zam açıklandı
Cinsel hayatı bitiren 5 hata açıklandı
Yıldız Tilbe sahnede peruğunu çıkardı
Enflasyon sonrası Temmuz 2023 kira zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin seyyanen zammı ve maaş zam oranı sızdı
Haziran 2023 enflasyonu açıklandı