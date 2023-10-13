İsrail'den Gazze'deki tüm sivillere: ''Gazze'yi boşaltın''

Büyük bir kara harekatına hazırlanan İsrail ordusu, Gazze'deki tüm sivillere evlerini boşaltma çağrısında bulundu.

İsrail ordusu önümüzdeki günlerde Gazze Şehri'ne operasyon düzenleyeceğini açıkladı ve bölge halkına güneye yönelme çağrısında bulundu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail'e ait demir çit alanlara yaklaşılmaması gerekitği söylenerek, "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi.

Savaş 7'nci gününde

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7'nci gününde. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların genişleyeceği mesajını verdi. İsrail Gazze'ye toplam ağırlığı 4 bin ton olan yaklaşık 6 bin bomba atıldığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bin 537 oldu.

Gazze'de korkulan oluyor; İsrail düğmeye bastı

İsrail’in Kanal 14 televizyonunun internet sitesinde yer alan bir raporda, İsrail güvenlik güçlerinin Gazze Şeridi’ne karadan giriş için hazırlandığı ancak siyasi düzeyde onay beklediği belirtildi. “Karadan harekat onaylanırsa İsrail kuvvetleri birkaç ay daha orada (Gazze’de) kalmaya hazır” ifadelerine yer verilen raporda, “Ordunun bu aşamadaki açık hedefi Gazze Şeridi’ni silahsızlandırmaktır” değerlendirmesi yapıldı.

Sınır boşaltılıyor

Öte yandan İsrail, Gazze sınırına birkaç kilometre mesafede bulunan Sderot Yahudi yerleşim biriminde nüfusun yüzde 60’ını tahliye etti.

İsrail devlet televizyonu KAN’a göre, Sderot yerleşim birimindeki sakinlerin ülkenin merkezindeki otellere tahliyesi devam ediyor. Sderot’ta şu anda yerleşimci nüfusun yüzde 40’ı olan yaklaşık 13 bin kişi kaldı.

Gazze Şeridi’nden onlarca roketin düştüğü Sderot, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’na bağlı unsurların 7 Ekim’deki sızma operasyonunun ardından İsrail ordusuyla yoğun çatışmalara sahne olmuştu.

Yaklaşık 31 bin nüfuslu sınır kenti Sderot’un Belediye Başkanı Alon Davidi 11 Ekim’de yaptığı açıklamada, İsrail hükümetine çatışmalar nedeniyle şehrin tüm sakinlerini organize bir şekilde tahliye etmesi çağrısında bulunmuştu.

Savaş nasıl başladı ?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.