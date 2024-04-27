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Kabine toplantısı ne zaman? Öğretmen ataması için geri sayım başladı

Kabine toplantısı ne zaman? Öğretmen ataması için geri sayım başladı
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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in öğretmen atamaları için kabine toplantısını işaret etmişti. Gözler kabine toplantısının tarihine çevrildi.

Kabine toplantısı için geri sayım başladı. Binlerce öğretmen adayının merakla beklediği Kabine toplantısı öncesinde, toplantının yapılacağı tarih merak ediliyor. Normal şartlarda her 15 günde bir yapılan Kabine toplantısının bu hafta yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, Kabine toplantısı ne zaman, bu hafta var mı?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

Son Kabine toplantısı 16 Nisan'da yapılmıştı.

Normal şartlarda her 14 günde bir gerçekleşen Kabine toplantısıyla ilgili henüz bir tarih açıklanmadı fakat Kabine'nin 30 Nisan Salı günü yapılabileceği bekleniyor.

BAKAN TEKİN KABİNE TOPLANTISINI İŞARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarıyla ilgili "Önümüzdeki hafta kabine toplantısı olursa orada açıklanmış olacak. Biz rakamda uzlaştık zaten." açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da ''Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak ?'' sorusuna, ''Fazla uzamayacak'' yanıtını vermişti. 

 

Etiketler kabine toplantısı öğretmen ataması kabine toplantısı ne zaman
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