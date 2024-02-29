İsrail'den insanlık dışı bir saldırı daha: En az 100 ölü

İsrail güçleri, gıda yardımı bekleyen Filistinlileri hedef aldı. Saldırıda en az 104 kişi öldü, 760 kişi de yaralandı.

İsrail'in yardım kamyonlarına ateş açması sonucu 104 kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Katar merkezli El Cezire televizyonunun haberine göre İsrail, yiyecek yardımı alabilmek için kuyrukta bekleyenleri vurdu.

Saldırı, Gazze kentinin güneyindeki Nablusi Kavşağının yakınlarına yapıldı.

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari ise yaptığı açıklamada, saldırıya ilişin bilgisinin olmadığını söyledi.

İSRAİL'DEN "TEHDİT" SAVUNMASI

İsrail ordusundan daha sonra yapılan açıklamada ise Gazze'nin kuzeyinde "yardım kamyonlarının yağmalanması sırasında itme ve çiğneme sonucu onlarca Filistinli'nin yaralandığı" iddia edildi.

Reuters'ın aktardığına göre İsrailli bir kaynak, askerlerin, kalabalık içinde "kendilerine tehdit oluşturan birkaç kişiye" ateş açtığını bildirdi.

BATI ŞERİA'DA SALDIRI

Öte yandan yerel basına göre, bu sabah erken saatlerde Batı Şeria'nın Nablus kenti yakınlarında İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu bir Filistinli öldürüldü.

İsrail güçlerinin Nablus'un doğusundaki Beit Furik kasabasına baskın düzenlediği ve Filistinlilerle çatışmalar yaşandığı belirtildi.

Resmi haber ajansı Wafa, baskın sırasında genç bir adamın karnından vurulduğunu ve daha sonra öldüğünün açıklandığını bildirdi.

CAN KAYBI 30 BİNİ AŞTI

İsrail'in halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 81 artarak 30 bin 35'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 146 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi. İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 81 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 35'e yükseldiğini aktardı. Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 132 Filistinliyi daha yaraladığını ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 70 bin 457'ye ulaştığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hâlen enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.