İsrail'den İran'ın nükleer çalışmaları hakkında açıklama

Genelkurmay Başkanı Kohavi, Tahran'ın nükleer çalışmalarıyla ilgili bir iddiada bulundu.

Tel Aviv yönetimi, nükleer konusunda İran'ı hedef almaya devam ediyor.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, İran'ın dört nükleer bomba üretebilecek düzeyde olduğunu söyledi.

Nükleer bomba iddiası

16 Ocak'ta görev süresi dolacak Kohavi, gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"İran, bugün üçü yüzde 20, biri yüzde 60 seviyesinde olmak üzere 4 nükleer bomba üretmeye yetecek kadar zenginleştirilmiş malzemeye sahip."

İran'a saldırı planları üzerinde çalışıldı

İran'daki nükleer tesisleri tahrip etmek amaçlı geçen yıl üç saldırı planı üzerinde çalışıldığını söyleyen Kohavi, büyük bir savaşa girilmesi durumunda ise askeri bölgelerin de hedef listesinde olacağını kaydetti.

"Son yıllarda İran'ın nükleer tesislerine ve diğer birçok hedefe saldırmak için hazırlıkları hızlandırıyoruz." diyen Kohavi, İsrail'in istihbarat ve hedef menzilini geliştirdiğini aktardı.

"Yeraltı cephanelerinde füzeler saklanıyor"

Kohavi ayrıca, Lübnan'da da Hizbullah'a ait binlerce hedeflerinin olduğuna işaret ederek, bu hedeflerin yeraltı cephanelerinden füzelerin saklandığı evlere kadar farklı şekilde olduğunu dile getirdi.

AA'nın haberine göre, görev süresi dolan Kohavi'nin yerine, 16 Ocak'ta Herzi Halevi Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturacak.