İsrail'den itiraf gibi açıklama: ''Önümüzde zor günler var''

İsrail Savunma Güçleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari yaptığı açıklamada, ''Savaş zor ve önümüzde zorlu günler var'' dedi.

IDF Sözcüsü Hagari, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hamas’ın eylemlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve savaş suçu olduğunu belirterek, “Hamas'ın acımasız saldırısı bir savaş suçudur. Kadınları ve çocukları esir almak uluslararası hukuku ihlal eder ve İslam'a aykırıdır. Bu eylemlere her kim katıldıysa bedelini ödeyecektir. Savaş zor ve önümüzde zorlu günler var. IDF güçlüdür ve gücünün her zerresini kullanacaktır” dedi.

DHA