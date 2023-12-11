İsrail'den Şam'a hava saldırısı

Fırtına limanı vurdu, tekneler böyle sürüklendi

Meteoroloji il il uyardı: Yeni hafta yine yağışlarla başlıyor

Asgari ücret için canlı yayında dikkat çeken ''rekor'' iddiası

Adıyaman'da kafa kafaya facia: Çok sayıda ölü ve yaralı var