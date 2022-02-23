İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

İsrail dün gece Golan Tepeleri'nden Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra kentindeki bazı askeri noktaları füzeyle vurdu.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail'in Suriye'nin güneyindeki Kuneytra kentindeki bazı askeri noktalarına füzeli saldırı gerçekleştirdiğini duyurdu. Habere göre, İsrail füzeleri yerel saatle 00.30'da Kuneytra ilinin çevresinde Suriye ordusuna ait bazı askeri noktaları hedef aldı.

Haberde, "İşgal altındaki Golan Tepeleri'nden yapılan saldırıda maddi hasar meydana geldi" ifadesi kullanılırken saldırıya ilişkin başka ayrıntıya yer verilmedi. Suriye'de yerleşim bölgelerine yakın askeri noktalara sıklıkla saldırılar düzenleyen İsrail en son 17 Şubat'ta Şam'ın çevresine füzeli saldırıda bulunmuştu. (DIŞ HABERLER)