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İsrail'den Türkiye açıklaması: ''Bu bir sır değil''

İsrail'den Türkiye açıklaması: ''Bu bir sır değil''

İsrail ile Türkiye arasında eriyen buzlar sonrasında İsrail Dışişleri Bakanı "İlişkilerimiz iyileşti bu bir sır değil" açıklamasını yaptı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Atina'da Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi. Lapid, iki ülke ilişkilerinin iyileştiğini ve bunun bir sır olmadığını söyledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu.

Lapid, Yunanistan Başbakanı Miçotakis tarafından kabul edildi.

TRT Haber’in aktardığına göre; İsrailli bakan, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Türkiye-İsrail ilişkilerini değerlendirdi.

İki ülke ilişkilerinin iyileştiğine dikkat çeken Lapid, Miçotakis'e "Herkes biliyor, bu bir sır değil, İsrail ve Türkiye arasındaki ilişkiler iyileşti" ifadesini kullandı.

Etiketler israil Türkiye one minute bu bir sır değil
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