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İsrail'e destek veren ülkeleri paylaşan Netanyahu'ya soğuk duş

İsrail'e destek veren ülkeleri paylaşan Netanyahu'ya soğuk duş

Gazze'ye yönelik saldırılarına devam eden İsrail'in Başbakanı Netanyahu, sosyal medya hesabından kendilerine destek veren ülkeleri açıkladı. O ülkeler arasında Bosna Hersek de yer aldı. Ancak Netanyahu'nun paylaşımına Bosna Hersek'ten tepki geldi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medyadan yayınladığı mesajında, İsrail'in Filistin'e saldırıları süresince "İsrail'in yanında kararlılıkla duran" ülkelerin bayraklarını paylaşarak, "Terörist saldırılara karşı nefsi müdafaa hakkımızı desteklediğiniz ve kararlılıkla yanımızda durduğunuz için teşekkür ederim" notunu düştü.

İSRAİL BAŞBAKANI'NIN AÇIKLADIĞI ÜLKELER
Netanyahu'nun paylaştığı mesajında bayraklar sırayla; ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay ülkelerine ait.

BOSNA HERSEK'TEN TEPKİ: MASUM SİVİLLERİ ÖLDÜREN İSRAİL'İ DESTEKLEMİYORUZ
Ancak Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Şefik Caferovic, Netanyahu'nun Bosna bayrağını kullanmasına tepki göstererek, "İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, İsrail'in mevcut eylemlerini destekleyen ülkelerin bayraklarının yanına Bosna Hersek bayrağını da koymuş. Başbakan Netanyahu'ya mesajım şu: Bosna Hersek, Gazze'de masum sivillerin İsrail askeri güçleri tarafından öldürülmesini desteklemiyor. Başbakan Netanyahu'yu, Gazze'ye yönelik orantısız saldırıları durdurmaya, Filistin ve İsrail halkı için barışın tesisine katkıda bulunmaya çağırıyorum" dedi.

Etiketler israil bosna hersek
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