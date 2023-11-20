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İsrail'in attığı top mermisi Lübnanlı vekilin evine isabet etti

İsrail'in attığı top mermisi Lübnanlı vekilin evine isabet etti
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İsrail'in attığı top mermilerinden birinin Lübnan'daki Emel Hareketi Milletvekili Kablan'ın evine isabet ettiği öne sürüldü.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği ağır topçu atışları sırasında atılan top mermilerinden birinin (Lübnanlı milletvekilinin evine isabet ettiği' açıklandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'in attığı top mermilerinden biri Lübnan'daki Emel Hareketi Milletvekili Kablan Kablan'ın Meys el-Cebel bölgesinde bulunan evine isabet etti.

Saldırıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi, bugün yaptığı açıklamada, İsrail'de 3 askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.

Hizbullah, bugün yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güney sınırındaki askeri operasyonlarda şu ana kadar 1523 İsraillinin yaralandığını, çatışmaların başından bu yana 120 kilometrelik sınır hattında İsrail’e ait 40'tan fazla askeri noktayı hedef aldığını bildirdi.

Etiketler İsrail Lübnan top
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