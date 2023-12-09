  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail'in eski genelkurmay başkanının oğlu ve yeğeni Gazze'de öldü

İsrail'in eski genelkurmay başkanının oğlu ve yeğeni Gazze'de öldü

İsrail'in eski genelkurmay başkanının oğlu ve yeğeni Gazze'de öldü
Güncelleme:

İsrail savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un oğlunun ardından yeğeni de Gazze'de öldürüldü.

İsrail medyası, savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot'un Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmesinin ardından, yeğeninin de öldürüldüğü bilgisini paylaştı. 

İsrail'in yerel İbranice gazetesi "Yom Yom"un haberinde, "İnanılmaz: Eisenkot ailesinde bir felaket daha. Savaş kabinesi üyesi Gadi Eisenkot'un yeğeni, oğlunun öldürülmesinden bir gün sonra Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürüldü." ifadelerine yer verildi. 

Eisenkot'un kız kardeşi Şaron Eisenkot Cohen'in oğlu Maor Meir Cohen, cuma günü Gazze'deki çatışmada öldürüldü. İsrail ordusundan Cohen'in ölümüyle ilgili henüz açıklama yapılmadı. 

İsrail savaş kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un oğlu Gal Meir Eisenkot, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülmüştü. Kanal 13 televizyonunun haberinde Eisenkot'un oğlu Gal'ın, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya eteklerinde, bubi tuzaklı bir tünelde meydana gelen patlamada ağır yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede öldüğü belirtilmişti.  

Etiketler israil gazze filistin eski genelkurmay başkanı oğlu ve yeğeni
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İstanbul'da yönetmene sette tecavüz gözaltısı
En düşük emekli maaşı için 3 yeni iddia
Yeni Dacia Duster Renault olup Türkiye'de üretilecek
Sosyal medyada ''her gece canım istiyor'' gözaltısı
Toyota'nın yeni elektrikli SUV'u ve Crossover'ı ortaya çıktı
Japon deprem uzmanı: ''Deprem olmaz deniliyordu, artık olur''
Kocaeli'nde büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi
İstanbul Metrosu'nda unutulanlar ''pes'' dedirtti
Bu hafta hangi yatırım aracı ne kadar kazandırdı ?
Marmara Bölgesi sabaha kadar peş peşe depremlerle sarsıldı