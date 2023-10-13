İsrail'in hava saldırısında 1 gazeteci öldü

İsrail’in Lübnan sınırındaki Hizbullah noktalarına düzenlediği hava saldırısında 1 gazeteci hayatını kaybetti.

İsrail Lübnan’daki Hizbullah noktalarına hava saldırısı düzenledi. Lübnan sınırındaki Alma al-Shaab kasabasına düzenlenen saldırıda 1 gazeteci hayatını kaybetti, yaralanan 5 gazeteci tedavi altına alındı.



Lübnan resmi ajansı NNA, ülkenin güneyinde İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiğini aktardı.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, olay yerinden yaptığı canlı yayında yaralı 2 gazetecinin kendi çalışanları olduğunu duyurdu. Saldırıda hedef alınan aracın tamamen yandığı görüldü.

Bölgedeki AA muhabirinin verdiği bilgiye göre, saldırıda yaralanan 5 gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Reuters: Acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyoruz

Reuters'tan yapılan yazılı açıklamada da "Kameramanımız İssam Abdullah'ın öldürüldüğünü derin üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, gazetecinin, Lübnan'ın güneyinde canlı yayın yapan Reuters ekibinin bir parçası olduğu bilgisi paylaşılarak şunlar kaydedildi:

"Acilen daha fazla bilgi edinmeye çalışıyor, bölgedeki yetkililerle çalışıyor ve İssam'ın ailesine ve meslektaşlarına destek oluyoruz. Bu korkunç zamanda düşüncelerimiz ailesiyle. Reuters muhabirleri Thaer Al-Sudani ve Maher Nazeh de yaralanmış olup tıbbi bakım görmekteler. Bu korkunç zamanda düşüncelerimiz aileleriyle birlikte."

İsrail-Filistin çatışması abluka alındaki Gazze Şeridi’nde şiddetli savaş halini aldı. Bu dönemde, İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullah'ı arasında karşılıklı saldırılarla bu bölge de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.

BM'DEN SORUŞTURMA TALEBİ

Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'ın İsrail sınırında 1 gazetecinin hayatını kaybetmesine, 5 gazetecinin yaralanmasına yol açan saldırının soruşturulmasını talep etti.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili başsağlığı dileklerini ileten Dujarric, yaralılara acil şifalar diledi.

Dujarric, "Bu olay gazetecilerin her gün dünyanın farklı yerlerindeki çatışmaları takip ederken karşılaştıkları tehlikelerin bir diğer örneği. Ne olduğuna dair soruşturma yürütülmesini istiyoruz." diye konuştu.

Gazetecilersiz dünyada olup bitenden haberdar olmanın mümkün olmadığına işaret eden Dujarric, "Gazetecilerin korunması ve işlerini yapmalarına imkan sağlanması gerekiyor." dedi.

Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırındaki Alma Şaab beldesinde gerçekleşen saldırıda Reuters haber ajansından kameraman İssam Abdullah'ın hayatını kaybettiği bildirilmişti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında ise Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Ali Cadallah'ın akrabalarından 5'i hayatını kaybetmişti.

AA